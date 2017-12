An Heiligabend freier Eintritt

(red) Das Cascade-Erlebnisbad öffnet am Sonntag, 24. Dezember, die Türen der Schwimmhalle von 10 bis 15 Uhr. Alle Gäste haben freien Eintritt. Die Saunawelt ist an diesem Tag geschlossen. Die Kasse hat an Heiligabend von 10 bis 15 Uhr geöffnet.