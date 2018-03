später lesen Jugend Ausbildung für Jugendbetreuer Teilen

(red) Vom 19. bis 21. Januar bietet die Europäische Vereinigung für Eifel und Ardennen (Evea) in der Jugendherberge in Beaufort/Luxemburg ein weiteres Modul der dreiteiligen Betreueraus- und -fortbildung für Menschen ab 15 Jahren aus Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg an. Das Seminar bietet den Teilnehmern, die bei Jugendbegegnungen als Betreuer oder Leiter mitwirken möchten, Bausteine für die Betreuerpraxis sowie Kompetenzen für die Planung und Durchführung von nationalen und internationalen Jugendbegegnungen. Das aktuelle Modul dient vor allem der Schulung der Team- und Gruppenkompetenzen der zukünftigen Jugendleiter. Die Teilnehmerkosten betragen 50 Euro (Unterkunft, Verpflegung und Seminarbeitrag). Jedes Ausbildungsmodul ist in sich geschlossen und kann ohne Teilnahme an einem vorherigen Modul belegt werden.