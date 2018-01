Kollision: Fiat landet auf Dach

(red) Eine Autofahrerin ist am Mittwoch, 16.50 Uhr, bei einem Unfall auf der L 39 in Röhl leicht verletzt worden. Ihr Auto landete nach einer Kllision mit einem Mercedes auf dem Dach.

(red) Eine Autofahrerin ist am Mittwoch, 16.50 Uhr, bei einem Unfall auf der L 39 in Röhl verletzt worden. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, war ein Mercedes-Fahrer auf der Sülmer Straße unterwegs und wollte die L 39 in Richtung Sülm überqueren. Dabei kollidierte er mit einem Fiat, der auf der L 39 in Richtung Speicher fuhr. Der Fiat geriet dabei außer Kontrolle und überschlug sich. Der Wagen kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Für die Dauer der Bergung wurde die L 39 kurzfristig gesperrt. Neben dem DRK befanden sich Straßenmeisterei und Feuerwehr im Einsatz.