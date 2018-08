Am Rautenberg beginnen am heutigen Montag, 6. August, die Arbeiten zur Erneuerung von Kanälen und Wasserleitungen. Dafür muss die Straße von der Einmündung „Neuerburger Straße“ bis „Auf Paulskreuz“ für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Es wird in mehreren Etappen gearbeitet, so dass die Anlieger von einer Seite her zu ihren Häusern gelangen können. Die Tankstelle bleibt ebenfalls erreichbar. Für den Durchgangsverkehr wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis in den Spätherbst.