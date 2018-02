Thema im Stadtrat:Neuerburg will Luftkurort werden

Ein dickes Programm hat der Stadtrat Neuerburg in seiner kommenden Sitzung am Dienstag, 20. Februar, 19 Uhr, in der Stadthalle sich vorgenommen. In der öffentlichen Sitzung soll unter anderem über den Bebauungsplan für das Teilgebiet „Ehemaliges Bahngelände“ und über das Städteförderprogramm „Ländliche Zentren – Kleinere Städte und Gemeinden“ beraten und beschlossen werden. Zudem geht es um ein Luftqualitätsgutachten. Die Stadt strebt den Erhalt des Qualitätslabels „Luftkurort Neuerburg“ an.