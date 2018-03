später lesen Medien Bitbuger Südschule ist MedientriXX-Schule FOTO: Südschule / Tv FOTO: Südschule / Tv Teilen

Twittern

Teilen



(red) Als eine von zehn Schulen in Rheinland-Pfalz wurde die Grundschule Bitburg-Süd von Thomas Schmid, stellvertretendem Abteilungsleiter für Medienkompetenz der Landeszentrale Medien und Kommunikation, mit der Plakette „MedientriXX-Schule 2017“ ausgezeichnet. MedientriXX, ein Projekt des SWR, der Landeszentrale für Medien und Kommunikation(LMK), des Pädagogischen Landesinstituts (PL), des Landesbeauftragten für den Datenschutz, von Klicksafe, medien+bildung.com, jugendschutz.net, der Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest und Planet Schule hat sich zum Ziel gesetzt, Medienkompetenz an Schulen zu fördern. Die Schulen konnten aus fünf Schulungsthemen auswählen, die an der jeweiligen Schule mit Kindern, Lehrkräften und Eltern umgesetzt werden.