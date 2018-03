Die Wanderfreunde Wißmannsdorf gehen auf Tour: Am Sonntag, 14. Januar, findet eine Wanderung des internationalen Volkssportverbands (IVV) in Belvaux mit Start und Ziel im luxemburgischen Soleuvre statt. Die Startzeiten sind von 8 bis 14 Uhr für die sieben und zwölf Kilometer langen Wege.

Außerdem gibt es die Gelegenheit, sowohl am Samstag, 13. Januar, als auch am Sonntag, 14. Januar, an der IVV-Volkswanderung in Schweppenhausen (Landkreis Bad Kreuznach) teilzunehmen. Die Startzeiten an beiden Tagen: Von 8 bis 14 Uhr für fünf und zehn Kilometer, von 8 bis 13 Uhr für 15 Kilometer und von 8 bis 12 Uhr für 20 Kilometer.

Mehr Informationen unter www.wanderfreunde-wissmannsdorf.de