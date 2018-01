später lesen Soziales Spendenlauf am Samstag für den Verein Nestwärme Teilen

(red) Jeder, der laufen, walken oder wandern kann, ist für Samstag, 27. Januar, in die Laufschule „Schritt für Schritt“ in Ellscheid eingeladen. Zugunsten des Vereins Nestwärme in Trier ist ein Benefizlauf für Groß und Klein angesagt. Ohne Wettkampfcharakter dürfen die Teilnehmer in rund zwei Stunden ihre Runden drehen. Alle Einnahmen, auch aus dem Verkauf von Speisen und Getränken, gehen an Nestwärme. Die wichtigste Einnahmequelle sollen die finanziellen Hilfen der Sponsoren sein.