In zwei Jahren zur Fachhochschulreife

(red) Die Fachoberschule Daun lädt für Dienstag, 25. September, um 19 Uhr zu einem Informationsabend ein. Hier erfahren Interessierte alles zur Fachoberschule Gesundheit und Soziales mit dem Profil Psychologie.

Dort lässt sich die allgemeine Fachhochschulreife erwerben, die zum Studium an allen Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften berechtigt. So ist es möglich, nach zwei Jahren mit dem Sekundarabschluss I ein Studium zu beginnen. Schüler eines G8-Gymnasiums können sich bereits mit der Versetzung in die Klasse 10 bewerben. Anmeldungen für das nächste Schuljahr sind am 1. Februar möglich.

Weitere Informationen bei der Fach­oberschule Daun, Telefon 06592/98318-0 oder -17 sowie an heike.heeldoenhardt@fos-daun.de