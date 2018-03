später lesen Kinder Kinder beschenken arme Kinder FOTO: Lions Club / TV FOTO: Lions Club / TV Teilen

(red/scho) Seit drei Jahren packen die Kinder, die Betreuerinnen und die Eltern der Kita Meisburg im Dezember Weihnachtspäckchen für andere Kinder unserer Region. Für den Lions Club Daun sind diese Kinderpäckchen eine willkommene Ergänzung der Weihnachtspakete-Aktion des Clubs. In diesem Jahr beschenkte der Lions Club Daun 28 Familien mit Kindern, 25 Senioren und elf Migranten. Der LC Daun dankt den Betreuerinnen und Eltern der Kita Meisburg, dass sie bei den Kindern auf vorbildliche Weise das Gefühl für Mitmenschlichkeit geweckt hätten, so dass die Kinder mittlerweile von sich aus gerne an der Lions-Aktion teilnähmen und andere Kinder beschenkten.