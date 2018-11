Kultband folgt Kultband: Höhner spielen am Gemündener Maar

Programm Klassiker auf dem Vulkan 2019

Sonntag, 23. Juni: Eröffnungskonzert mit dem Duo Balance und Dirko Juchem ab 16 Uhr in der evangelischen Kirche in Daun. Dienstag, 25. Juni: Kinderklassiker auf dem Vulkan: „Die Schöne und das Biest“, Aufführung des Westfälischen Landestheaters im Forum Daun, Beginn 9.30 Uhr: Freitag, 5. Juli: Spanische Nacht: Ausschnitte aus Carmen und Ravels Bolero, Open Air am Gemündener Maar, Beginn 20.30 Uhr. Samstag, 6. Juli: Night Fever – The very best of the Bee Gees, Open Air am Gemündener Maar, Beginn 20.30 Uhr. Freitag, 12. Juli: Höhner „Wir halten die Welt an – Live 2019“, Open Air am Gemündener Maar, Beginn 20.30 Uhr.