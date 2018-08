Pfarreien machen sich auf den Weg

(red) „Wir sind auf dem Weg“ lautet das Motto der Wanderung der Pfarreiengemeinschaft, zu der Brockscheid, Darscheid, Demerath, Gillenfeld, Mehren, Schalkenmehren, Strohn und Strotzbüsch gehören, am Sonntag, 19. August.

Los geht es um 9.30 Uhr auf dem ehemaligen Sportplatzgelände oberhalb des Pulvermaars in Gillenfeld. Von dort geht es über Strohn nach Immerath. Um 10.45 Uhr kann man sich an der Kreuzung B421/K23 der Wandergruppe anschließen. Die Strecke ist auch für Kinderwagen geeignet. Um 11.30 Uhr beginnt neben dem Gemeindehaus in Immerath die Messe, mitgestaltet vom örtlichen Musikverein und vom Kinderchor.

Auch in diesem Jahr wird ein Fahrservice zum Gottesdienst organisiert. Wer eine Fahrgelegenheit braucht, meldet sich bis 16. August bei Birgit Becker (Brockscheid), Telefon 06573/1726. Bei schlechtem Wetter findet die Messe im Gemeindesaal in Immerath statt. Um 14.30 Uhr geht die Wanderung zurück zum Pulvermaar. Kontakt/Info: Diakon Baumeister, Telefon 0170/1838803.