(red) Der Landfrauenverband Vulkaneifel bietet in fachlicher Begleitung für Samstag, 1. September, eine praxisbezogene Pilzwanderung an. Treffpunkt: 13.30 Uhr an der St.-Florian-Grillhütte in Kradenbach. Pilzsachverständiger Klaus Rödder informiert über die Genießbarkeit, giftige Doppelgänger sowie über die Speiseverwertung von Pilzen.