Jüngling leitet erste Hillesheimer Sitzung in 2018

Erster Beigeordneter Bernhard Jüngling leitet und lädt ein zur ersten Sitzung eines Gremiums der Verbandsgemeinde Hillesheim im Jahr 2018.

Die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beginnt am Montag, 22. Januar, um 17 Uhr, im Rathaus in Hillesheim. Gestartet wird mit mit einem nichtöffentlichen Teil, bei dem es um Personalangelegenheiten geht. Im darauf folgenden öffentlichen Teil stehen die Kommunal- und Verwaltungsreform sowie Mitteilungen des ersten Beigeordneten, Bernhard Jüngling, im Mittelpunkt. Weiterhin geht es um Umbauten am Müllentsorgungsplatz an der Grundschule und am Kindergarten in Hillesheim, um die Annahme von Spenden sowie Wünsche und Anregungen.