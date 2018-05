(red) Anlässlich des Tags des Wanderns bietet der Eifelverein Hillesheim eine Abendwanderung an, die auf dem Eifelsteig bis nach Kerpen führt. Dort ist eine Abschlusseinkehr vorgesehen. Die einfache bis mittelschwere Tour ist acht Kilometer lang und beginnt am Montag, 14. Mai, um 18 Uhr am Rathaus Hillesheim. Die Wanderführung übernimmt Albert Junk (06593/1748).