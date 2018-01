Dreigestirn regiert Gerolsteiner Narren

Gerolstein (red) Zum 66-jährigen Bestehen und erstmals in der Historie der KG Gerolsteiner Burgnarren wird die Narrenschar von einem Dreigestirn regiert. Prinz Björn I, Bauer Marc und die liebliche Jungfrau Thomasina.

Prinz Björn I, Bauer Marc und die liebliche Jungfrau Thomasina werden die Geschicke der Narren in der Brunnenstadt leiten. Die Inthronisierung fand nun in der Stadthalle Rondell in Gerolstein statt. „Mit Freunden feiern, so soll´s sein, das ist Karneval in Gerolstein“, so lautet das Motto des Dreigestirns. Unterstützt durch die Gastvereine ließen die neuen Regenten keinen Zweifel daran aufkommen, ihrem Motto gerecht zu werden. Termine unterwww-gerolsteiner-burgnarren.de Foto: Jochen Zimmer