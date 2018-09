später lesen Kultur Ferry Seidl im Johanneshaus Teilen

Der Sänger, Entertainer und Schauspieler Ferry Seidl tritt am Samstag, 13. Oktober, um 20 Uhr im MGH Johanneshaus in Hermeskeil auf. Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung Lorenzen, bei Schreibwaren Theis und bei Uhren und Schmuck Haag in Hermeskeil.