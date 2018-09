später lesen Artenschutz Wer hat in der Region Feuersalamander gesehen? Teilen

(red) Der Feuersalamander hat immer weniger Möglichkeiten, sich in Laub- und Mischwäldern zu verstecken. Inzwischen gilt er deshalb als gefährdet. In einem regionalen Projekt will die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU) herausfinden, wo der schwarz-gelbe Schwanzlurch im Land vorkommt.