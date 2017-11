später lesen Adventskonzert in der Martinuskirche Teilen

Twittern

Teilen



Hermeskeil (red) Ein Adventskonzert findet am Freitag, 1. Dezember, ab 20 Uhr in der Martinuskirche in Hermeskeil statt. Gestaltet wird das Konzert von einem großen Blechbläserensemble, der Big Band Laid Back, der Chorklasse 6 und den Bläserklassen des Gymnasiums Hermeskeil.