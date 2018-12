Hospizverein bietet Trauerwanderung im Advent an

Der Christliche Hospizverein Morbach lädt für Freitag, 7. Dezember, zu einer Trauerwanderung ein. Unter dem Leitgedanken „Trauer bewegt“ laden die Mitglieder Betroffene ein, anderen trauernden Menschen zu begegnen und Erfahrungen auszutauschen, mit allen Sinnen in der Natur unterwegs zu sein und im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück des Trauerweges gemeinsam zu gehen.

Dieses Angebot wird auch in der Adventszeit gemacht.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz der Pfarrkiche St. Paulinus in Bischofsdhron. Anschließend ist eine gemütliche Einkehr geplant. Das Ziel der besonderen Wanderung ist das Café Pause in Hinzerath.

Die Rückfahrt zum Startpunkt wird organisiert.

Um besser planen zu können, bitten die Organisatoren um Anmeldung unter Telefon 06533/9595637.