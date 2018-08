später lesen Freizeit Im Hunsrück unterwegs mit Fledermäusen FOTO: Trierischer Volksfreund / Günther Desch FOTO: Trierischer Volksfreund / Günther Desch Teilen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene erfahren am Samstag, 11. August, in einer Nachtwanderung so einiges über die geheimnisvolle Tierart der Fledermäuse. Zum Beispiel, warum Fledermäuse vom Aussterben bedroht sind und welche Klischees es über diese Tiere gibt.