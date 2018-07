später lesen Glauben Pilgerwanderung durch den Nationalpark Teilen

Die nächste Pilgerwanderung durch den Nationalpark ist am Samstag, 4. August, von 10 bis 13 Uhr. An vier Stationen werden Gedanken aus der Bibel vorgetragen. Da rund um die Nationalparkkirche in Muhl zur Zeit Umbauarbeiten stattfinden, führt der Ausflug nicht über Muhl, sondern rund um den Erbeskopf.