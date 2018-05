„Blutspender helfen Leukämiepatienten“ unter dieser Überschrift rufen der DRK-Blutspendedienst West sowie die Stefan-Morsch-Stiftung, Deutschlands älteste Stammzellspenderdatei, zur Blutspende und zur Typisierung auf.

Gemeinsam mit den DRK Ortsvereinen will man darauf aufmerksam machen, wie durch Blutspenden und Stammzellspenden das Leben von Krebspatienten gerettet werden kann.

Die beiden Termine im Landkreis Bernkastel-Kues sind am kommenden Dienstag, 5. Juni, 17 Uhr bis 20.30 Uhr, in Piesport, Moseltalhalle und am Dienstag, 12. Juni, 17.30 Uhr bis 20 Uhr, in Traben-Trarbach, Grundschule.