red

An der Friedrich-Spee-Realschule plus Neumagen-Dhron ist am heutigen Samstag, 3. Februar, Tag der offenen Tür. Von 9 bis 13 Uhr können Viertklässler und ihre Eltern an Workshops und am Unterricht der fünften und sechsten Klassen teilnehmen und sich so einen Eindruck von Fächern, Arbeitsweise und Kollegium der FSR verschaffen. Treffpunkt ist um 9.30 und 11. 30 Uhr am Eingang der Schule. Außerdem können Eltern ihre Kinder heute bei der Schulleitung für das kommende Schuljahr anmelden.