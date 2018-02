Der Gemeinderat Longkamp befasst sich am Montag, 26. Februar, mit dem Forstwirtschaftsplan 2018 und mit dem Thema, wer die Kirmes in diesem Jahr ausrichtet. Auf der Tagesordnung stehen zudem die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, an dem Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich sowie die Bündelausschreibung für den kommunalen Strombedarf. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Longkamper Rathaus.