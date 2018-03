später lesen Konzert Musikalische Reise durch Europa FOTO: Veranstalter / Trierischer Volksfreund FOTO: Veranstalter / Trierischer Volksfreund Teilen

(red) Der traditionelle Abend des Musikvereins Harmonie Maring-Noviand wird am Samstag, 27. Januar, ab 19.30 Uhr in der Schulsporthalle in Maring-Noviand veranstaltet. Geboten wird ein Programm unter dem Motto „Von Wien nach Berlin“.