Der Ortsgemeinderat Erden tritt am Mittwoch, 17. Januar, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2018 und Neuanschaffungen für den Campingplatz Erden. Außerdem sollen verschiedene Bauvorhaben im Ort und die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Gartenstraße besprochen werden. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Gemeindehaus in Erden.