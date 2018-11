Kultur, Knigge und Interviews

Zum zweiten Mal bietet die BBS Bernkastel-Kues einen Exzellenzkurs an. Auf die 25 teilnehmenden Azubis und Berufsschüler warten bis Juni 2019 spannende Einblicke in unterschiedliche Bereiche.

Das Casting ist vorbei, der Kurs ist gestartet: Zum zweiten Mal nach 2016/17 bietet die Berufsbildende Schule (BBS) Bernkastel-Kues eine ganz besondere Veranstaltungsreihe an, den Exzellenzkurs, der vor über zehn Jahren in Bitburg „erfunden“ worden war. In insgesamt elf Veranstaltungen werden die rund 25 Teilnehmer - Berufsschüler und Azubis - exzellent und kompetent auf ihr weiteres (Berufs)-Leben vorbereitet werden. Sei es bei Betriebsbesichtigungen, zum Beispiel bei Benninghoven, sei es bei einem inklusiven Projekttag, wenn Ende November die Teilnehmer mit behinderten Mitarbeitern des DRK-Sozialwerks Insektenhotels bauen, sei es bei Workshops zu den Themen Kommunikation/Rhetorik, Styling/Outfit oder Tischmanieren/Knigge, bei einem Autorentreffen am Rande der Eifel-Kulturtage oder einem Besuch im Mainzer Landtag.

Nach einem intensiven Bewerbungsverfahren an der BBS stehen die Teilnehmer nun fest, sie stammen aus allen Bereichen der Berufsbildenden Schule, sind zum Beispiel Azubis aus der Hotelbranche oder von Kooperationspartner Sparkasse Mittelmosel EMH oder sind Vollzeitschüler aus den unterschiedlichen Schulformen. „Wir wollten die ganze Breite abdecken, jeder Schüler hatte die Chance, sich zu bewerben“, sagt Schulleiter Willi Günther. Neben der Sparkasse ist - wie schon beim ersten Exzellenzkurs - die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues Partner der Veranstaltungsreihe, die Ende Juni 2019 mit einer Abschlusspräsentation und anschließendem Galadinner auf dem Hotelschiff River Bär in Mülheim ausklingt.

Die erste Veranstaltung war eine Schreibwerkstatt in Kooperation mit dem Volksfreund - die Teilnehmer wurden fit gemacht im Verfassen von journalistischen Texten, denn sie werden für die TV-KLASSE!-Seiten über die Veranstaltungen berichten. Im Rahmen der Schreibwerkstatt hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, den scheidenden VG-Bürgermeister Ulf Hangert, Sparkassenvorstand Eric Westerheide und Volker Emmerich, Leiter des Cusanus-Hofguts beim DRK-Sozialwerk, zu interviewen und Portraits über die drei zu schreiben. Bereits am Abend, als der Exzellenzkurs offiziell eröffnet wurde, präsentierten die Nachwuchs-Journalisten den Gästen ihre Texte. Im Juni 2019 werden sie auch den Volksfreund besichtigen.

„Der Exzellenzkurs ist eine außergewöhnliche Veranstaltungsreihe, die neben den vielen Erfahrungen auch eine Chance für Kontakt und berufliche Chancen für die jungen Leute bietet“, sagte Westerheide, der auch Vorsitzender des BBS-Fördervereins ist - und der als Jugendlicher auch gerne einen solchen Kurs besucht hätte. In seiner Heimatstadt Hannover gab es eine solche Reihe aber nicht. „Die Teilnehmer werden künftig auch Botschafter für unsere Region sein“, sagte der Landtagsabgeordnete Alex Licht, der in Vertretung des Landtags an der Eröffnung teilnahm: „Das sind alles wahrlich tolle Angebote, die Teilnehmer werden sich mit vielen unterschiedlichen Bereichen auseinandersetzen.“

Auch bei den Teilnehmern ist die Erwartungshaltung hoch: „Der Exzellenzkurs ist ein Bonus, in dem man Erfahrungen und Fähigkeiten für sein berufliches und privates zukünftiges Leben sammelt“, sagte stellvertretend BBS-Schüler Victor Kouchow. Dem pflichtet Schulleiter Günther bei: „Der Kurs hat das Ziel, aus den jungen Leuten mündige Bürger zu machen.“ Als besonderes - und außerplanmäßiges - Bonbon wurde der komplette Kurs auch noch zu einem Bundesligaspiel des FSV Mainz 05 eingeladen.

