Erinnerung an den Gründer des Symposions

(red) An Albrecht Klauer-Simonis erinnert das Buch „Kunst als Lebensform“, das im Frühjahr 2018 erschienen ist. Das Erinnerungswerk wird am Samstag, 21. Juli, von Andreas Merzhäuser und Seep Jakobs, Redakteure des Sammelbandes, und der Buchgestalterin Bärbel Busch vorgestellt.

Die Lesung in der „Galerie am Pi“ in Weißenseifen beginnt um 19 Uhr. Alle Interessierten sind willkommen. Der Eintritt ist frei. Herausgegeben von der Volkshochschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm, widmet sich die Publikation dem Leben und Werk des 2002 verstorbenen Zeichners, Malers, Bildhauers und Lehrers. Seinem künstlerischen Schaffen verdankt sich auch das „Symposion Weißenseifen“, dessen Gründer, Gastgeber und langjähriger Leiter er war.