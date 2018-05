Eine Reise in die Welt der Bücher

(red) Auf eine spannende Reise in die „Welt der Bücher“ hat sich eine Gruppe von Vorschulkindern der katholischen Kindertagesstätte in Arzfeld gemacht. Begleitet von dem Buch „Das kleine Gespenst“ von Otfried Preußler machten die Kinder Erfahrungen mit der Lese- und Erzählkultur. Ein Erlebnis stellte der Besuch der Zentralbücherei in Prüm dar. Die Reise endete mit einem Projektabschluss, bei dem die Kinder die Ergebnisse des Projektes präsentierten.⇥ Foto: privat