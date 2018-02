später lesen Schulen Trainingsbeginn für Fairplay Tour 2018 FOTO: Realschule plus Bleialf / TV FOTO: Realschule plus Bleialf / TV Teilen

(red) Auch in diesem Jahr finden die ersten Trainingseinheiten für die Fairplay Tour 2018 im Warmen und Trockenen statt. Eine Schülergruppe der Realschule plus Bleialf nahm ihr Training auf. Begleitet von Lehrerin Edith Neisius, wird auf Indoor-Fahrrädern gestrampelt, was das Zeug hält. Das Training kann stattfinden, weil die fitZone, Niederprüm, der Schule kostenlos Raum und Fahrräder zur Verfügung stellt. Auf dem Bild (von links): Lukas Nober, Philip Reusch, Philipp Hansen, Tim Schmitz, Julia Zwicker, Gabi Dorniak, Maximilian Holper und Felix Faber.