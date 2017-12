später lesen Markt Weihnachtsmarkt im Burgbering Glaadt Teilen

(red) Der Glaadter Weihnachtsmarkt hat am Samstag, 9. Dezember, von 16 Uhr bis 21 Uhr, und am Sonntag, 10. Dezember von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Traditionell werden die Aussteller ihr Gebasteltes, Gesägtes, Gebackenes und Genähtes anbieten. An beiden Tagen kommt auch der Nikolaus, um die kleinen Besucher zu beschenken. Die Bläsergruppe des Blasorchesters Obere Kyll spielt am Samstag.