Kommunen: Es pfeift ein Wind in allen Räten

Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Prüm befasst sich am Dienstagabend in seiner Sitzung um 19 Uhr mit der Planung für die Windkraft-Anlagen auf dem Schneifelrücken.

Während sich in den Dörfern der Umgebung eine Initiative dagegen stellt (der TV berichtete), läuft der Ausbau in der VG Arzfeld derzeit ohne massiven Widerspruch. Aber auch dort steht das Thema auf der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung: Sie ist am Donnerstag, 27. September, um 16.30 Uhr im VG-Rathaus. Weitere Punkte: die Generalsanierung der Sporthalle Daleiden und die Fortschreibung des Flächennutzungsplans für Plütscheid, Sevenig/Our und Lichtenborn.