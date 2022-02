Stürmisch : Nicht nur Regen: Deutscher Wetterdienst warnt auch für die Region Trier

Trier Die Wetterlage, die fast ganz Deutschland im Griff hat, trifft auch die Regionen in Rheinland-Pfalz. Was nun für Trier und die umliegenden Landkreise vorausgesagt ist.

Wetter in der Region Trier und im Land Rheinland-Pfalz

Für die Region Trier werden Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 km/h vorhergesagt. Ähnliche Vorhersagen gelten für den Rest von Rheinland-Pfalz und das Saarland. Am Sonntagabend werden außerdem von Nordwesten her einzelne Gewitter mit Graupel erwartet.

Die Sturmwarnung gilt bis Ende des Tages. Auch am Montag ist morgens aber noch mit stärkerem Wind zu rechnen. In der Nacht zu Montag können in höheren Lagen Schneeschauer und leichter Frost auftreten. Zum Start in die Woche soll es laut Deutschem Wetterdienst wechselhaft werden.