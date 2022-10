Protest : Viele Arztpraxen in der Region bleiben am heutigen Mittwoch geschlossen

Viele Arztpraxen in der Region bleiben am heutigen Mittwoch geschlossen

Wie hier in Hamburg wollen auch in Rheinland-Pfalz Ärzte gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach protestieren. Foto: dpa Foto: dpa/Georg Wendt

Trier Aus Protest gegen die Sparpolitik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wollen einige niedergelassene Ärzte am Mittwoch ihre Praxen nicht öffnen. Die medizinische Versorgung soll aber trotzdem gewährleistet sein.

Viele Arztpraxen in der Region werden an diesem Mittwoch geschlossen bleiben. In der Regel öffnen sie mittwochs ohnehin nur vormittags.