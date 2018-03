Jahresabschlussfeier des Unterhaltungsvereins

(red) „Es ist schon etwas Besonderes, wenn man so viele Jahre Angehöriger eines Vereins ist, wie man ansonsten an Lebensjahren bis zum Anspruch seiner Rente braucht“, leitete der Vorsitzende Ewald Kölling die Würdigung der zwei Männer des Unterhaltungsvereins ein, die vor 65 Jahren dem Niederleukener Verein beitraten. Es handelte sich um Paul Franzen und Robert Steinmetz.

Weitere Jubiläen und die entsprechende Anerkennung sprach er Klaus Storchmaier, Stefan Kölling und Stefan Greif (jeweils 30 Jahre), Thomas Annen (25), Christian Riefstahl (15) sowie Julius Appel (10 Jahre Zugehörigkeit) aus.

Zusammen mit einem unterhaltsamen Teil und einer gesonderten

Gratulationsrunde für besonders markante Geburtstage des Jahres (Stefan Kölling und Franz Wirsch) entwickelte sich ein kurzweiliger Abend. Die Feierlichkeit fand in diesem Jahr zum zweiten Mal im Evangelischen Pfarrheim statt, dessen Räume von einigen Frauen wenige Tage vor dem Heiligabend in ein vorweihnachtliches Ambiente umgewandelt worden waren. In dieser Atmosphäre vergaß Kölling nicht, auf die besonders schönen, aber auch auf nachdenklich stimmende Momente der letzten 12 Monate zu verweisen.

In seinen Vorworten hatte der Vorsitzende die gemeinnützigen Aktivitäten im verflossenen Jahr erwähnt und den Mitgliedern, ihren Frauen und den ein oder anderen, die sich besonders hervorgetan hatten sowie einigen Unterstützern des Vereins mit den entsprechenden Worten gedankt.