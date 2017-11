später lesen Sänger suchen Verstärkung Teilen

Konz-Karthaus (red) Der Männergesangverein Merzlich-Karthaus 1889 sucht dringend weitere Sänger. Wem Singen in der Gemeinschaft Freude bereitet, der ist willkommen zu den Sängertreffen donnerstags um 20 Uhr im Vereinslokal Gaststätte Pütz, Brunostraße 34. Interessenten können sich auch beim Vorsitzenden Wolfgang Scalla, Am Sprung 24, Konz, melden unter Telefon 06501/4937 oder per E-Mail