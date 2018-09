später lesen Weiterbildung Sprachen und vieles mehr bei der VHS Saarburg Teilen

Twittern

Teilen



Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Volkshochschule Saarburg im Herbstsemester zwei neue Englischkurse an. Der erste Kurs „Refresh your English, A1.2“ beginnt am Donnerstag, 6. September, und richtet sich an Personen mit bereits vorhandenen Grundkenntnissen, die diese verbessern oder auffrischen möchten.