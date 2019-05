Fest : Zeitreise auf der Bahnstrecke zwischen Idar-Oberstein und Türkismühle

Birkenfeld Der Verein IG Nationalparkbahn Hunsrück-Hochwald e. V. lädt zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Anlässlich des Nationalparkfestes am Sonntag, 19. Mai, in Birkenfeld pendelt die Diesellokomotive 212 133-3 mit einer historischen Wagengarnitur zwischen Idar-Oberstein und Türkismühle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Ein historischer Zug mit bequemen Sitzen und Fenstern zum Öffnen versetzt den Gast zurück in die 1960er Jahre, als das Reisen mit der Eisenbahn noch ein echtes Erlebnis war.