Aufbruchspuren an Eingangstür in Trier-Kürenz

Waren die Täter schon einmal am Freitag da? Nach einem versuchten Einbruch in Trier-Kürenz vermutet das die Polizei.

Hauseigentümer in in der Nellstraße in Trier-Kürenz, haben am Mittwochmorgen Aufbruchsspuren an der Tür ihres Hauses bemerkt. Sie verständigten die Polizei. In das Anwesen gelangten die Täter nicht. Möglichweise haben die Täter vor dem Aufbruchversuch in der Nacht zum Freitag, 18. Mai, gegen 1.30 Uhr durch Klingeln herausfinden wollten, ob jemand zu Hause ist.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden, Telefon 0651/9779-2290.

((red))