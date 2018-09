Einbruch in Trierer Gaststätte

Die Täter schoben gegen 3.15 Uhr den Rollladen eines Fensters hoch und schlugen die Scheibe ein. In der Gaststätte brachen sie mehrere Geldspielautomaten auf und entwendeten die Tageseinnahmen.

Zeugen beobachteten zur Tatzeit am Tatort zwei Personen, die sich zu Fuß in die Heiligkreuzer Straße entfernten. Es könnte sich um zwei Männer in dunkler Kleidung gehandelt haben.

Die Kripo in Trier fragt: „Wer hat zum besagten Zeitraum in der Saarstraße und Umfeld Personen beobachten und kann Angaben zur Identifizierung oder zum Tathergang machen“

Hinweise an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2252 oder 0651/9779-2290.