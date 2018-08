später lesen Betreuung Herbstferienprogramm im Trierer Jugendtreff Exhaus Teilen

Twittern

Teilen



Der Jugendtreff Exzellenzhaus Trier in Trier-Nord bietet auch in der zweiten Woche der Herbstferien, von Montag, 8. Oktober, bis Freitag, 12. Oktober, wieder ein Programm für Kinder und Jugendliche an. red