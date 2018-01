Führung durch das Bischöfliche Gymnasium

Das Bischöfliche Angela-Merici-Gymnasium Trier (AMG) bietet allen interessierten Eltern und Mädchen, die den „Schnuppertag“ der Schule im Herbst nicht besuchen konnten, am Donnerstag, 18. Januar, ab 15 Uhr einen geführten Rundgang durch die Schule an. Der Blick in die wichtigsten Räume soll einen ersten Eindruck dieser Schule vermitteln, gleichzeitig gibt es Gelegenheit zum Gespräch rund um das AMG. Dabei können Fragen an Vertreter der Schülerinnen und der Schulleitung gestellt werden. Die Schule bittet um formlose Anmeldung unter Telefon 0651/145980 oder per e-mail unter amg@bistum-trier.de