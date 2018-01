Kochen für Alt und Jung

Das Seniorenbüro Trier sucht ältere Trierer, die gerne gemeinsam mit Schülern kochen: Dienstag, 30. Januar, 9 bis 13 Uhr, in der Kurfürst-Balduin Realschule Plus in Trier West und am 6. Februar, 9 bis 13 Uhr im Seniorenbüro. Es handelt sich dabei um das Service-Learning-Projekt „Interfood“, mit dem Lehramtsstudenten der Universität Trier den Austausch zwischen Alt und Jung fördern möchten. Senioren können der Gruppe ein Lieblingsgericht vorstellen, während die Schüler Referate über Nachhaltigkeit und Fleischkonsum präsentieren. Die Teilnahmegebühr für beide Termine beträgt 5 Euro. Anmeldungen unter Telefon 0651/75566.