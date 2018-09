Katholiken pilgern an den Rhein

Seit 50 Jahren ist der Gründer der Schönstattbewegung tot. Josef Kentenich hat viele Menschen beeinflusst.

() Dass es sich lohnt, aufzubrechen, die Strapazen eines Weges auf sich zu nehmen und anzukommen, bestätigte sich erneut bei der Wallfahrt aus der Diözese Trier nach Schönstatt. Vier Busse und viele Einzelpilger fuhren mit Autos zu dem internationalen Wallfahrtsort am Rhein. Der besondere Anlass waren zwei Goldene Jubiläen: 50 Jahre Anbetungskirche auf Berg Schönstatt und das Gedenken an den Heimgang von Pater Josef Kentenich, dem Gründer der Schönstattbewegung, 1968 in dieser burgähnlichen Kirche. Das Gebet in der Gnadenkapelle in Schönstatt, die Feier der Messe in der Pilgerkirche, das Gebet in der Anbetungskirche und der Besuch der Grabstätte waren die Höhepunkte. In seiner Predigt knüpfte Pater Lothar Herter, Wallfahrtsleiter, an den Lebenserfahrungen der Pilger an. Dass dieses Vertrauen für die gegenwärtige Strukturreform im Bistum Trier gelte, war sein Anliegen. Der vor 50 Jahren verstorbene Gründer des Schönstattwerkes, Pater Josef Kentenich, kam mit achteinhalb Jahren in ein Waisenhaus. Als Student erkrankte er schwer, kurz vor seinem ewigen Gelübde war sein Weg in der Gemeinschaft der Pallottiner in Frage gestellt.