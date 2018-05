später lesen Freizeit Auf Schusters Rappen Teilen

Der Heimatverein Newel-Butzweiler lädt ein zum Anwandern auf der Geierlayschleife. Am Sonntag, 6. Mai, 11 Uhr, treffen sich die Wanderer am Brunnen, Klaus-Pauli-Platz, in Butzweiler und fahren in Fahrgemeinschaft nach Mörsdorf in den Hunsrück. red