Auf der Landesstraße 146 zwischen Reinsfeld und Holzerath hat es am Freitag laut Polizei Hermeskeil gegen 7.30 Uhr einen Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gegeben. Dabei geriet der Fahrer eines Pritschenwagens hinter der Abzweigung nach Kell am See (Kurvenbereich) zu weit nach links und touchierte seitlich einen braunen VW Multivan, der in Fahrtrichtung Reinsfeld unterwegs war. Nach dem Verkehrsunfall, bei dem die vordere linke Fahrzeugseite des VW beschädigt wurde, entfernte sich der Unfallverursacher laut Polizei Hermeskeil unerlaubt in Richtung Holzerath.