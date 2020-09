Gesundheit : Zum Welt-Alzheimertag gibt es dieses Jahr digitale Aktionen

Daun/Gerolstein/Kelberg Den durch Corona erforderlichen Bedingungen angepasst, gestaltet das Netzwerk Demenz Vulkaneifel den diesjährigen Welt-Alzheimertag am 21. September anders. Dazu gehören ein Podcast, eine Telefonaktion und ein „Koffer der Erinnerung“.

Dennoch hat sich das Netzwerk einiges einfallen lassen. So wird pünktlich zum 21. September auf der Internetseite (siehe Info) ein Podcast in Form eines Interviews mit einer pflegenden Angehörigen aus dem Landkreis Vulkaneifel eingestellt. Darin erzähle die Lebenspartnerin eines dementiell veränderten Mannes in anrührender Weise den Weg von der Erkenntnis des Ausbruchs der Krankheit über die Unterstützung durch den Pflegestützpunkt bis hin zum gemeinsamen Einzug in eine betreute Einrichtung. So beschreibt Gabriele Bußmann den Inhalt der Mediendatei.