Arbeitsmarkt : Das sind die attraktivsten Arbeitgeber der Jahres

Mainz Land zeichnet Peter Mertes und KTB Schaltanlagen aus.

() Die Peter Mertes KG in Bernkastel-Kues und die KTB Schaltanlagen & Service GmbH aus Bernkastel-Kues sind als „Attraktiver Arbeitgeber Rheinland-Pfalz 2021“ vom Landeswirtschaftsministerium ausgezeichnet worden. Sie gehören zu insgesamt neun mittelständischen Unternehmen, die das Land für ihre Kreativität, Modernität und Lösungsorientierung prämiert, weil sie dadurch Fachkräfte anwerben und langfristig halten. So gibt es mehr Flexibilität für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer.

Peter Mertes KG, Bernkastel-Kues: Der 400 Mitarbeiter starke Familienbetrieb in vierter Generation der Weinbranche an der Mosel hat das Land ausgewählt, weil es sich laut der Preisjury „durch kurze Abstimmungswege, viel Eigenverantwortung und kollegialen Zusammenhalt“ auszeichnet. So herrsche ein vertrauensvolles Miteinander in der Belegschaft. Das Unternehmen stehe für „Qualität, Nachhaltigkeit und soziales Engegement“, was etwa durch das Peter-Mertes-Stipendium und die Unterstützung eines Obdachlosenheims deutlich wird. Auch gibt es ein breites Ausbildungsangebot des mehrfach ausgezeichneten Unternehmens. Die 1924 gegründete Peter Mertes KG umfasst bekannte Weinmarken im Lebensmitteleinzelhandel wie Rotwild, Maybach, Bree und das Bio-Label Landlust. Sie ist Deutschlands größter Bioweinlieferant.

KTB Schaltanlagen & Service GmbH, Bernkastel-Andel: Das Handwerksunternehmen aus dem Bernkastel-Kueser Stadtteil Andel ist ebenfalls als „Attraktiver Arbeitgeber Rheinland-Pfalz 2021“ ausgezeichnet worden. Das mittelständische Handwerksunternehmen ist spezialisiert auf Elektrotechnik und Elektroanlagenbau. Am Hauptsitz an der Mosel gibt es eine Fertigungshalle mit einer Fläche von 2900 Quadratemeter. Darüberhinaus gibt es Zweigstellen in Bitburg und Echternach, um in Kundennähe zu sein. Das Team aus rund 25 Beschäftigten besteht aus einem breit aufgestellten Expertenstab von Fachmonteuren, Elektrotechnikern und Inbetriebnehmern. Das Wirtschaftsministerium lobt besonders, dass KTB alle Beschäftigten mit in die organisatorische Arbeit des Betriebs einbezieht. So werden etwa auf den unternehmenseigenen Social-Media-Kanälen die Teams vorgstellt und mit den Kunden kommuniziert. „Um die persönliche und fachliche Entwicklung des Einzelnen zu fördern, werden zahlreiche Schulungen angeboten“, lobt das Ministerium.