später lesen Kultur Kabarett schon ausgebucht Teilen

Twittern

Teilen



(red) Zwei Veranstaltungen der Eifel-Kulturtage sind bereits ausgebucht. Zum einen gibt es für das Kabarett à la surprise am Samstag, 7. April, in Minderlittgen keine Karten mehr. Auch das Konzert mit Carmela de Feo am Samstag, 9. Juni, in Niederöfflingen ist restlos ausverkauft. Es gibt keine Karten an der Abendkasse.